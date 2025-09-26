ticket comics ai lucchesi primo assalto agli sconti tanti i parcheggi sold out

In silenzio ma senza titubanze avanza la grande macchina che un po’ alla volta farà spazio al grande universo dei Comics edizione 2025, dal 29 ottobre al 2 novembre prossimi. Puntualmente, come annunciato, sono iniziate in questi giorni le operazioni di montaggio degli stand in alcune aree meno invasive del centro, da piazza Cittadella alle Mura. Il conto alla rovescia è iniziato e lo sconfinato popolo Comics si sta organizzando perchè nessuno vuole mancare. La novità di quest’anno sono gli sconti per i lucchesi residenti nel Comune, sia per l’acquisto dei biglietti di ingresso alla manifestazione sia per l’utilizzo di alcune aree di sosta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

