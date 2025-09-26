Il tocco c’è? Forse no, forse sì. Di fatto il gol è attribuito a lui, a Josè Edoardo Carrasco detto Edo: lui aveva battuto una punizione debole e apparentemente innocua che però all’85esimo di quel trentaduesimo di finale di Coppa Uefa a San Siro si era infilata alle spalle di Pagliuca regalando vittoria e passaggio del turno al Lugano, eliminando l’ Inter. Una sfida che avrebbe dovuto essere senza storia: l’Inter del ’95 era la prima interamente morattiana, visto che Massimo aveva rilevato il club all’inizio dell’anno da Ernesto Pellegrini e in quell’estate si era cimentato nella sua prima campagna acquisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ti ricordi… Edo Carrasco, il cileno di Lugano che castigò la prima Inter morattiana e oggi lotta contro le tossicodipendenze