Ti do trenta coltellate 52enne alla sbarra
Civitanova, 26 settembre 2025 – “ Ti do trenta coltellate ”, “quando torni facciamo i conti”, “ti ammazzo”: scenate in pubblico e minacce avrebbe subito una 56enne. Il compagno, un 52enne di Pescara che viveva a Civitanova con lei, è finito sotto accusa per maltrattamenti. I fatti risalgono allo scorso anno. Il 10 agosto 2024 l’uomo l’avrebbe accusata di piangere per l’amante e, dopo essere uscito e poi rientrato a casa dopo circa tre ore, completamente ubriaco, avrebbe costretto la donna a seguirlo in due pizzerie, facendo scenate di fronte a tutti i presenti. Dopo aver cenato, poi, avrebbe strattonato la donna con forza, minacciandola più volte e dicendole “ti ammazzo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Trenta coltellate, poi il rogo. C’è l’ombra delle mafie turche sull’omicidio di Aroyo nell’appartamento di via Fogagnolo a Sesto San Giovanni
L'uomo era stato trovato carbonizzato in casa il 23 luglio scorso. Era stato ucciso con trenta coltellate. Scoperto il movente, tre arresti a Milano
L'uomo ucciso con trenta coltellate a Sesto San Giovanni, arrestate tre persone. Due sono marito e moglie. Il possibile movente: la diffusione di un video intimo.