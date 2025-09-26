ti do trenta coltellate 52enne alla sbarra

Civitanova, 26 settembre 2025 – “ Ti do trenta coltellate ”, “quando torni facciamo i conti”, “ti ammazzo”: scenate in pubblico e minacce avrebbe subito una 56enne. Il compagno, un 52enne di Pescara che viveva a Civitanova con lei, è finito sotto accusa per maltrattamenti. I fatti risalgono allo scorso anno. Il 10 agosto 2024 l’uomo l’avrebbe accusata di piangere per l’amante e, dopo essere uscito e poi rientrato a casa dopo circa tre ore, completamente ubriaco, avrebbe costretto la donna a seguirlo in due pizzerie, facendo scenate di fronte a tutti i presenti. Dopo aver cenato, poi, avrebbe strattonato la donna con forza, minacciandola più volte e dicendole “ti ammazzo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

