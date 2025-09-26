Ti chiederà le cose che sono state depositate | le intercettazioni tra Andrea Sempio e il padre
“Comunque ha detto che ti chiederà le cose che sono state depositate”. “Sì sì, lo so”. “Massimo, se ti infila dentro qualche domanda che non.dici: guardi che io non mi ricordo, sono passati 10 anni”. Questa intercettazione tra Andrea Sempio e il padre Giuseppe, il giorno prima dell'interrogatorio del 2017, fa parte della nuova indagine su Garlasco che vede indagato l'ex pm Mario Venditti. Alcuni degli 806 audio di Sempio - soltanto riassunti negli atti processuali e ora riascoltati integralmente dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano - sono stati inseriti nell'ordinanza che ha portato oggi alla perquisizione della casa dei suoi genitori e dei suoi zii. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: chieder - cose
Posso chiedere alla collega Antonella Maria Andreoli se mi può scrivere su Messenger che le vorrei chiedere alcune cose? Grazie - facebook.com Vai su Facebook
Coma Cose in crisi a causa di un tradimento? Intanto sono state annullate alcune date del tour - Mentre nelle radio di tutta Italia impazza il loro ultimo brano La gelosia, i Coma Cose starebbero affrontando il periodo più difficile della loro vita, tanto privata quanto professionale. Da ilgiornale.it