Ti chiederà le cose che sono state depositate | le intercettazioni tra Andrea Sempio e il padre

“Comunque ha detto che ti chiederà le cose che sono state depositate”. “Sì sì, lo so”. “Massimo, se ti infila dentro qualche domanda che non.dici: guardi che io non mi ricordo, sono passati 10 anni”. Questa intercettazione tra Andrea Sempio e il padre Giuseppe, il giorno prima dell'interrogatorio del 2017, fa parte della nuova indagine su Garlasco che vede indagato l'ex pm Mario Venditti. Alcuni degli 806 audio di Sempio - soltanto riassunti negli atti processuali e ora riascoltati integralmente dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano - sono stati inseriti nell'ordinanza che ha portato oggi alla perquisizione della casa dei suoi genitori e dei suoi zii. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

