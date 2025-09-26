Thomas Taylor in Italia | il viaggio dagli eventi di Palermo a Napoli e Bergamo con Always Wands
Thomas Taylor, l’illustratore celebre per la prima copertina di Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ha intrapreso un viaggio speciale in Italia, partecipando a tre eventi ufficiali di grande successo: dal Palermo Comic Convention 2024, fino al Comicon di Napoli e Bergamo nel 2025. Questi appuntamenti hanno consolidato il legame tra Taylor e il pubblico italiano, reso ancora più forte grazie alla presenza costante e all’organizzazione di Francesco di Always Wands, unico partner ufficiale in Italia. Tre eventi ufficiali per incontrare Thomas Taylor. • Palermo Comic Convention 2024: il debutto italiano di Taylor, che ha incontrato fan, collezionisti e appassionati con sketch esclusivi e sessioni di firma autografi • Comicon Napoli 2025: un evento ricco di emozioni, con panel, mostre e momenti speciali coordinati da Always Wands • Comicon Bergamo 2025: conclusione del tour italiano con il laboratorio “La valigia di Malamander”, mostra e meet & greet sold out Sempre al fianco di Thomas Taylor: il ruolo di Always Wands. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
