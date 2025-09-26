Thomas Ceccon è uscito dall' acqua per spiegarci come si usano i colori della terra
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Quello tra Thomas Ceccon ed Emporio Armani sembra un rapporto ormai stabile e felicissimo: quell'amore scoppiato alle Olimpiadi di Parigi 2024 - con la coolness della felpa EA7 della squadra italiana letteralmente schizzata alle stelle dopo la premiazione del campione di nuoto - è proseguito nel corso dei mesi successivi con un posto garantito in prima fila alle sfilate del brand, con Ceccon volto del profumo Stronger with you Absolutely, con la sua ascensione al ruolo di testimonial Emporio Armani ed Emporio Armani Underwear per la stagione autunnoinverno 2025. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: thomas - ceccon
Thomas Ceccon in versione Phelps ai Mondiali: farà 5 gare individuali?
Nuoto, Thomas Ceccon resta il faro dell’Italia. Obiettivo 100 dorso e novità 200. E occhio alla vasca singola…
Quando gareggia Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto 2025? Orari gare, programma, tv, streaming
Thomas Ceccon alla Milano Fashion Week 2026 era nel front row della presentazione della collezione di Emporio Armani: una celebrazione di moda e sport - X Vai su X
Thomas Ceccon, con una "battutaccia", ha voluto commentare quanto accaduto alla sua compagna di Nazionale, Benedetta Pilato. Ecco cosa ha scritto il campione olimpico dei 100 dorso - facebook.com Vai su Facebook
Nuoto: Thomas Ceccon difende Benedetta Pilato sui social - accusate di furto all'aeroporto di Singapore, fermate dalla polizia e poi rilasciate dopo l'intervento dell'ambasciata italiana - Da ansa.it