Theo segna alla Theo! Coast to coast da centrocampo dribbling e golazo | il video
L'ex Milan Theo Hernandez segna un golazo con l'Al Hilal di Simone Inzaghi: il terzino è stato decisivo nel 3-1 all'Al-Okhdood Club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: theo - segna
Theo Hernandez segna il primo gol nella Saudi Pro League: apre a modo suo il big match tra Al-Ahli e Al-Hilal
Non è bastato Theo Hernandez all’Al Hilal per vincere sul campo dell’Al Ahli Il francese aveva segnato il suo primo gol in Saudi Pro League, aprendo le marcature del big match dopo 12 minuti con una bella proiezione offensiva finalizzata con un diagonale - facebook.com Vai su Facebook
E mo so caxxi se domani non segna Estupinan. Theo ha colpito ancora. - X Vai su X
Theo Hernandez segna ancora e l'Al-Hilal vola: i numeri... da attaccante - 1 contro gli ultimi in classifica, terzo gol nelle ultime quattro partite per il terzino ex Milan ... Si legge su msn.com
Ex Milan – Theo Hernandez, ci risiamo: ecco il coast-to-coast in Arabia - Dopo aver scritto pagine bellissime con il Milan, Theo Hernandez continua ad incantare stupire tutti i tifosi in Arabia Saudita ... Riporta msn.com