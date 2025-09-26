The Zen Circus | I social veicolano un' idea falsa del bene ma cantare il male serve Sanremo? Ci torneremmo
La band toscana pubblica un nuovo album, Il male, tutto incentrato sul marcio della nostra società. «Nascondere la polvere sotto il tappeto non ci salverà». E sull'indie: «Oggi non esiste più una scena e c'è poca musica fuori dall'algoritmo». L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
“Negli ultimi anni il male è stato rimosso dalla narrazione pubblica e artistica, bandito dai social e sostituito da un bene pubblicitario, un bene da cartolina. Ma così il male diventa invisibile in superficie e ancora più profondo” Intervista su il manifesto.it ai The Z - facebook.com Vai su Facebook
Zen Circus, "male ci circonda, speranza è una trappola" - Arriva dai social, dalla tv, da rapporti umani sempre più esasperati. Si legge su ansa.it
The Zen Circus: la società dello spettacolo è «Il Male» - Ispirato alle riviste di controcultura ma anche a Guy Debord: «Oltre c’è solo il diritto all’oblio» ... Scrive ilsole24ore.com