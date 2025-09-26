The Witcher – Stagione 4 | Liam Hemsworth rompe il silenzio sul recasting di Geralt

Cinefilos.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Liam Hemsworth ha parlato per la prima volta del suo ruolo di Geralt nella quarta stagione di The Witcher. La star di Hunger Games riprende il ruolo nella penultima stagione della serie dopo che Henry Cavill lo ha interpretato nelle prime tre. Cavill ha infatti poi lasciato la serie a causa di presunte divergenze creative con la direzione che si stava intraprendendo, anche se questo motivo è poi stato contestato. Sembra invece che Cavill fosse pronto a lasciare The Witcher per riprendere il ruolo di Superman nel DCEU. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: witcher - stagione

Trailer della stagione 4 di the witcher con liam hemsworth nei panni di geralt

The Witcher 4, Netflix svela il primo teaser e la data d'uscita della nuova stagione con Liam Hemsworth

Liam Hemsworth geralt di rivia nel trailer della quarta stagione di the witcher

the witcher 8211 stagioneThe Witcher, svelato il teaser trailer della quarta stagione - A distanza di oltre due anni, la quarta stagione debutterà sulla piattaforma di s ... Si legge su tecnoandroid.it

the witcher 8211 stagioneThe Witcher 4: Liam Hemsworth è Geralt nel trailer delle nuova stagione che uscirà prima di quanto pensi - Ecco il trailer della quarta stagione di The Witcher con un cambiamento epocale: Liam Hemsworth nei panni di Geralt. player.it scrive

Cerca Video su questo argomento: The Witcher 8211 Stagione