The Witcher 4 non solo Geralt | Anche il maestro Vesemir cambia volto

Nella quarta stagione di The Witcher non rivedremo Kim Bodnia nel ruolo di Vesemir, al suo posto arriva un attore de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Nella quarta stagione di The Witcher non rivedremo Kim Bodnia nel ruolo di Vesemir, al suo posto arriva un attore de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

