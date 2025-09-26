The Witcher 4 Liam Hemsworth ammette che il paragone con Henry Cavill gli ha creato qualche distrazione
L'attore ha dovuto ignorare tutti i commenti dei fan, ancora scottati per l'addio di Cavill al personaggio, per concentrarsi al meglio durante le riprese Per la prima volta da quando è stato ingaggiato per la quarta stagione di The Witcher, Liam Hemsworth ha finalmente rotto il silenzio sulle polemiche innescate dai fan, che non volevano separarsi dalla visione con Henry Cavill protagonista. Quando Cavill ha abbandonato il ruolo di Geralt di Rivia nella serie Netflix, è stato immediatamente annunciato che Hemsworth, star di The Hunger Games e fratello di Chris Hemsworth (interprete di Thor per i Marvel Studios), avrebbe preso il suo posto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
