The Witcher 3 il supporto alle mod su PS5 ed Xbox Series X|S è stato rinviato

CD Projekt RED ha annunciato un rinvio che molti fan non si aspettavano: il supporto ufficiale alle mod cross-platform di The Witcher 3: Wild Hunt non arriverà entro la fine del 2025, come inizialmente previsto, ma soltanto nel corso del 2026. La decisione è stata comunicata direttamente tramite i canali social dello studio, con un messaggio che ha ringraziato la community per la pazienza e promesso ulteriori dettagli man mano che ci si avvicinerà alla nuova finestra di lancio. Il nuovo sistema consentirà di scaricare gratuitamente le mod realizzate dai fan non solo su PC, ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series XS, un passo importante per ampliare le possibilità di personalizzazione su console. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Witcher 3, il supporto alle mod su PS5 ed Xbox Series X|S è stato rinviato

