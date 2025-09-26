The Witcher 3 il supporto alle mod su PS5 ed Xbox Series X|S è stato rinviato

Game-experience.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CD Projekt RED ha annunciato un rinvio che molti fan non si aspettavano: il supporto ufficiale alle mod cross-platform di The Witcher 3: Wild Hunt non arriverà entro la fine del 2025, come inizialmente previsto, ma soltanto nel corso del 2026. La decisione è stata comunicata direttamente tramite i canali social dello studio, con un messaggio che ha ringraziato la community per la pazienza e promesso ulteriori dettagli man mano che ci si avvicinerà alla nuova finestra di lancio. Il nuovo sistema consentirà di scaricare gratuitamente le mod realizzate dai fan non solo su PC, ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series XS, un passo importante per ampliare le possibilità di personalizzazione su console. 🔗 Leggi su Game-experience.it

the witcher 3 il supporto alle mod su ps5 ed xbox series xs 232 stato rinviato

© Game-experience.it - The Witcher 3, il supporto alle mod su PS5 ed Xbox Series X|S è stato rinviato

In questa notizia si parla di: witcher - supporto

the witcher 3 supportoLe mod di The Witcher 3 su PS5 e Xbox arriveranno in ritardo: CD Projekt ha annunciato il rinvio del supporto - The Witcher 3 doveva ricevere il supporto per le mod anche su PlayStation e Xbox in questo periodo, ma il team ha annunciato il rinvio di questo, che arriverà nel corso del 2026. Lo riporta multiplayer.it

the witcher 3 supportoThe Witcher 3: la rivoluzione delle mod su PS5 e Xbox Series X|S si farà attendere - platform di The Witcher 3 su PS5 e Xbox si farà attendere: CD Projekt conferma il rinvio e fissa la nuova finestra di lancio ... Da everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: The Witcher 3 Supporto