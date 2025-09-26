The Weeknd rielabora il brano São Paulo con Anitta a Milano nel 2026 per tre date

È da oggi in radio una rielaborazione inedita del brano di The Weeknd São Paulo, featuring la star brasiliana Anitta. È da oggi disponibile in radio una rielaborazione inedita del brano di The Weeknd São Paulo, featuring la star brasiliana Anitta. Il singolo fa parte del bundle uscito lo scorso venerdì 19 settembre, già disponibile su tutte le piattaforme digtali, e contenente anche tre nuove versioni della traccia estratta dal sesto album in studio di The Weeknd Hurry Up Tomorrow. São Paulo è un brano dalle sonorità dark e trascinanti, che mescola la voce calda e ipnotica di The Weeknd con l’energia esplosiva di Anitta, creando un connubio magnetico e vincente. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

