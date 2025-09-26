The Walking Dead | Daryl Dixon – Stagione 3 Episodio 4 Trailer | Daryl e Carol combattono i nuovi nemici di The Walking Dead

Il nuovo trailer della terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, episodio 4, mostra Daryl e Carol alle prese con nuovi nemici mentre difendono Solaz del Mar dall’attacco. Daryl Dixon – terza stagione, episodio 3, ha visto i due protagonisti avvicinarsi agli abitanti della comunità, proprio prima che Justina si offrisse come sacrificio in cambio di protezione. Ora, AMC ha pubblicato un nuovo trailer della terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, episodio 4, che vede l’arrivo di un nuovo gruppo di nemici a Solaz del Mar. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

