The Ugly Stepsister | il raccapricciante trailer e il poster italiano dell' horror norvegese in esclusiva

Annunciata la data di uscita italiana della versione horror di Cenerentola della norvegese Emilie Blichfeldt che ha messo a dura prova gli stomaci del Sundance. Ne abbiamo sentito parlare per la prima volta a gennaio quando l'anteprima al Sundance Film Festival ha provocato malori tra il pubblico. L'horror più sconvolgente del momento è una pellicola al femminile che rilegge in chiave moderna la fiaba di Cenerentola. Finalmente anche il pubblico italiano potrà godere della visione di The Ugly Stepister, visto che I Wonder Pictures ha diffuso la data di uscita del film, anticipata dal trailer e dal poster italiano presentati quest'oggi in esclusiva da Movieplayer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

