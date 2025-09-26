The Ugly Stepsister | il raccapricciante trailer e il poster italiano dell' horror norvegese in esclusiva
Annunciata la data di uscita italiana della versione horror di Cenerentola della norvegese Emilie Blichfeldt che ha messo a dura prova gli stomaci del Sundance. Ne abbiamo sentito parlare per la prima volta a gennaio quando l'anteprima al Sundance Film Festival ha provocato malori tra il pubblico. L'horror più sconvolgente del momento è una pellicola al femminile che rilegge in chiave moderna la fiaba di Cenerentola. Finalmente anche il pubblico italiano potrà godere della visione di The Ugly Stepister, visto che I Wonder Pictures ha diffuso la data di uscita del film, anticipata dal trailer e dal poster italiano presentati quest'oggi in esclusiva da Movieplayer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: ugly - stepsister
The Ugly Stepsister: il raccapricciante trailer e il poster italiano dell'horror norvegese in esclusiva - Annunciata la data di uscita italiana della versione horror di Cenerentola della norvegese Emilie Blichfeldt che ha messo a dura prova gli stomaci del Sundance. Come scrive movieplayer.it
The Ugly Stepsister - The Ugly Stepsister è un film del 2025 di genere horror, diretto da Emilie Blichfeldt, con Lea Myren, Thea Sofie Loch Næss e Ane Dahl Torp, della durata di 105 minuti, in uscita nei cinema italiani il ... Scrive comingsoon.it