’The Sound of Soul’ e solidarietà

Domani dalle 20.30 al Centro servizi Le Palme è in programma il reading musicale a sfondo benefico dal titolo ’ The Sound of Soul ’, duo composto da Francesca Ciardiello alla voce e Samuele Baccetti al piano. Lei giornalista di Tv9 con la passione per il canto da sempre, lui pianista diplomato al conservatorio ’Mascagni’ di Livorno in composizione e arrangiamento jazz. Compositore e docente di piano in varie scuole della provincia di Grosseto. I due propongono un viaggio tra la musica degli anni Sessanta fino ai giorni nostri ma anche una riflessione sull’amore dato che tutto il ricavato andrà a sostegno dei progetti e delle attività di Iron Mamme Odv autismo Grosseto, l’associazione che si occupa di bambini affetti da autismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

