The Social Reckoning | svelato il titolo ufficiale del sequel di The Social Network

Il seguito di The Social Network del premio Oscar Aaron Sorkin è ora ufficialmente intitolato The Social Reckoning e uscirà nelle sale il 9 ottobre 2026, come annunciato dalla Sony Pictures. LEGGI ANCHE: The Social Network 2 non è affatto il sequel di The Social Network Tutto quello che c’è da sapere su The Social Reckoning. Il film vedrà la partecipazione dell’attore premio Oscar Mikey Madison (“ Anora ”, “ C’era una volta a. Hollywood ”), del vincitore del Golden Globe e dell’Emmy Award Jeremy Allen White (“ The Bear ”, “ Springsteen: Liberami dal Nulla ”), del candidato all’Emmy e al Grammy Bill Burr (“ Old Dads ”, “ The King Of Staten Island ”) e del candidato all’Oscar Jeremy Strong (“ The Apprentice ”, “ Succession ”) reciteranno in The Social Reckoning, con Strong confermato nel ruolo del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg. 🔗 Leggi su Cinefilos.it