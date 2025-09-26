The Rugby Championship | si decide tutto in 160 minuti

Va in scena questo weekend il penultimo turno della The Rugby Championship e con le quattro squadre racchiuse in soli tre punti tutto può accadere e ogni partita può essere decisiva per fare un passo verso il titolo o per dire addio ai sogni di gloria. E questo sabato le sfide in programma sono Nuova Zelanda-Australia e Sudafrica-Argentina. Si parte alle 7.05 dall’Eden Park di Auckland in un match che promette spettacolo. Gli All Blacks arrivavano a questo torneo favoriti, mentre i Wallabies erano un cantiere ancora aperto. Eppure, a 160 minuti dalla fine l’Australia è prima in classifica con 11 punti e la Nuova Zelanda segue con 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

