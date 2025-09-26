The Life of Chuck recensione | una trasposizione kinghiana potente con un grande Tom Hiddleston

La nostra recensione di The Life of Chuck, il nuovo film di Mike Flanagan con un grande Tom Hiddleston come protagonista molto ben affiancato da Chiwetel Ejiofor e Mark Hamill: tempo, amore e morte regalano potenza e intensità a questo dramma con qualche tocco sci-fi. Una volta era Frank Darabont lo specialista nel trasporre Stephen King al cinema, ora il testimone scomodo è passato a Mike Flanagan. Stavolta però The Life of Chuck non è un horror, anche se ci sono dei brevissimi momenti in cui il genere fa capolino, ma un dramma con qualche tocco sci-fi che parla di un tema e di argomenti profondissimi e dall’ambizione smisurata e che si confronta con forze primordiali come tempo, amore e morte. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

