La nostra recensione di The Life of Chuck, il nuovo film di Mike Flanagan con un grande Tom Hiddleston come protagonista molto ben affiancato da Chiwetel Ejiofor e Mark Hamill: tempo, amore e morte regalano potenza e intensità a questo dramma con qualche tocco sci-fi. Una volta era Frank Darabont lo specialista nel trasporre Stephen King al cinema, ora il testimone scomodo è passato a Mike Flanagan. Stavolta però The Life of Chuck non è un horror, anche se ci sono dei brevissimi momenti in cui il genere fa capolino, ma un dramma con qualche tocco sci-fi che parla di un tema e di argomenti profondissimi e dall’ambizione smisurata e che si confronta con forze primordiali come tempo, amore e morte. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - The Life of Chuck, recensione: una trasposizione kinghiana potente con un grande Tom Hiddleston

