Sony e Naughty Dog hanno svelato le iniziative per il The Last of Us Day 2025, la giornata dedicata alla celebre saga post-apocalittica. Quest’anno i festeggiamenti puntano a unire promozioni digitali e novità per collezionisti, con offerte pensate sia per i giocatori PlayStation che per gli utenti PC. Come leggiamo sul PlayStation Blog, per chi gioca su console, The Last of Us Parte II Remastered è ora incluso nel catalogo PlayStation Plus Extra e Premium, permettendo di rivivere le vicende di Ellie e Abby con modalità aggiuntive come Senza Ritorno e Guitar Free Play. Su PC, invece, arriva una promozione speciale: dal 29 settembre al 6 ottobre entrambi i capitoli rimasterizzati saranno acquistabili a prezzo scontato su Steam, nell’ambito dei Saldi Autunnali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - The Last of Us Day 2025, Sony annuncia le nuove iniziative con sconti, nuovo merchandise ed altro