That’s America L’Ice porta via un ecuadoriano dalla sua famiglia e spintona a terra la moglie – I video

Prima il disperato tentativo d i rimanere aggrappata al marito dopo la detenzione, poi il confronto con l’agente del dipartimento dell’immigrazione che la scaraventa violentemente a terra davanti ai suoi figli. Sono queste le scene riprese dai video di numerosi presenti all’interno di 26 Federal Plaza, il palazzo federale che ospita il tribunale per l’immigrazione di Lower Manhattan, e che stanno scatenando polemiche negli Stati Uniti sulle pratiche adottate dall’Ice, Immigration and Customs Enforcement. Le immagini mostrano una donna ecuadoriana, identificata come Monica, in un corridoio dell’edificio insieme a due dei suoi quattro figli, subito dopo l’udienza d’asilo del marito. 🔗 Leggi su Open.online