Tether Juve nel Consiglio di Amministrazione potrebbe rientrare anche la società di criptovalute! Tutti gli aggiornamenti
Tether Juve, l’indiscrezione di Tuttosport: l’azienda, che detiene quasi l’11% delle azioni, potrebbe chiedere un posto nel board. Una suggestione che prende sempre più corpo, un’ipotesi che potrebbe ridisegnare gli equilibri futuri della Juventus non solo a livello economico, ma anche dirigenziale. Come riportato da Tuttosport, nel contesto del riassetto societario che prenderà forma a novembre, nel nuovo Consiglio di Amministrazione potrebbe entrare anche un rappresentante di Tether, la società di criptovalute che negli ultimi mesi è diventata uno degli azionisti di minoranza più importanti del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
I maghi delle cripto alla conquista della Juve: la scalata di Tether alla Vecchia Signora
Tether Juve, crescita esponenziale per la società delle criptovalute! Il dato accumulato nell’ultimo semestre raggiunge livelli da record. La cifra da urlo!
Tether Juve, l’azienda ha aumentato la sua partecipazione azionaria nel club: presenza sempre più ingombrante, gli scenari
