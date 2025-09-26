Tether Juve nel Consiglio di Amministrazione potrebbe rientrare anche la società di criptovalute! Tutti gli aggiornamenti

Tether Juve, l’indiscrezione di Tuttosport: l’azienda, che detiene quasi l’11% delle azioni, potrebbe chiedere un posto nel board. Una suggestione che prende sempre più corpo, un’ipotesi che potrebbe ridisegnare gli equilibri futuri della  Juventus  non solo a livello economico, ma anche dirigenziale. Come riportato da  Tuttosport, nel contesto del riassetto societario che prenderà forma a novembre, nel nuovo Consiglio di Amministrazione potrebbe entrare anche un rappresentante di  Tether, la società di criptovalute che negli ultimi mesi è diventata uno degli azionisti di minoranza più importanti del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

