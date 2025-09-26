Terza edizione del ‘Festival città dei bambini e dei ragazzi’ ad Alberobello

Baritoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna ad Alberobello il ‘Festival Città dei Bambini e dei Ragazzi’, giunto quest’anno alla sua terza edizione. L’iniziativa, promossa e organizzata da Sylva Tour and Didactics APS, trasformerà ancora una volta la ‘Città dei trulli’ e la frazione di Coreggia in un grande laboratorio creativo a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terza - edizione

Black Carpet Awards, al via la terza edizione

Concorso d’Eleganza Varignana 1705, a fine settembre la terza edizione

Outdoor film festival: vincitori della terza edizione

Cerca Video su questo argomento: Terza Edizione 8216festival Citt224