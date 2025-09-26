Terrore alla stazione | 3 agenti della Polfer aggrediti mentre salvano una clochard
Mattinata di paura ieri (25 settembre) alla stazione ferroviaria di Caserta, dove tre agenti della Polizia Ferroviaria sono stati aggrediti da uno straniero intervenendo per difendere una donna senzatetto colpita a calci e pugni. L’episodio si è consumato in pochi minuti, sotto gli occhi dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it
