Vittoria (Ragusa) – Serata di terrore ieri, giovedì 25 settembre, nel rione Forcone di Vittoria. Un giovane, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo, è stato vittima di un sequestro a Vittoria compiuto da due uomini a volto coperto. I rapitori lo hanno prelevato davanti a numerosi testimoni, dopo averlo chiamato per nome e rassicurato i presenti . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Terrore a Vittoria: banditi incappucciati rapiscono un ragazzo