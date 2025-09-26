Terrore a Vittoria | banditi incappucciati rapiscono un ragazzo

Vittoria (Ragusa) – Serata di terrore ieri, giovedì 25 settembre, nel rione Forcone di Vittoria. Un giovane, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo, è stato vittima di un sequestro a Vittoria compiuto da due uomini a volto coperto. I rapitori lo hanno prelevato davanti a numerosi testimoni, dopo averlo chiamato per nome e rassicurato i presenti . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

"Vogliamo solo lui". Terrore a Vittoria: banditi incappucciati sequestrano un giovane in piazza davanti agli amici

