Due edizioni, decine di studenti e un territorio trasformato in laboratorio di identità: è il bilancio della Scuola Estiva di Design 2023 – 2024 che l'Università Federico II di Napoli ha portato a Gioia Sannitica, sotto la guida del professor Alfonso Morone, coordinatore del corso internazionale in design DBE. L'iniziativa 10 del progetto "Non solo Parco" si è sviluppata grazie ad una fitta rete di partner pubblici e privati, provenienti sia dal mondo della ricerca che da quello delle imprese e delle professioni; in particolare il Comune di Gioia Sannitica, nella persona del Sindaco Giuseppe Gaetano che, sin da subito, ha supportato questo progetto finanziato dal Ministero della Cultura che mira alla rigenerazione, valorizzazione e gestione del patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nel Comune di Gioia, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento.

© Anteprima24.it - Territorio: la Federico II porta a Gioia Sannitica il futuro delle aree interne, i risultati della Scuola Estiva di Design