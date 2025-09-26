Territorio | la Federico II porta a Gioia Sannitica il futuro delle aree interne i risultati della Scuola Estiva di Design
Tempo di lettura: 2 minuti Due edizioni, decine di studenti e un territorio trasformato in laboratorio di identità: è il bilancio della Scuola Estiva di Design 2023 – 2024 che l’Università Federico II di Napoli ha portato a Gioia Sannitica, sotto la guida del professor Alfonso Morone, coordinatore del corso internazionale in design DBE. L’iniziativa 10 del progetto “Non solo Parco” si è sviluppata grazie ad una fitta rete di partner pubblici e privati, provenienti sia dal mondo della ricerca che da quello delle imprese e delle professioni; in particolare il Comune di Gioia Sannitica, nella persona del Sindaco Giuseppe Gaetano che, sin da subito, ha supportato questo progetto finanziato dal Ministero della Cultura che mira alla rigenerazione, valorizzazione e gestione del patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nel Comune di Gioia, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: territorio - federico
Federico Fontana nuovo direttore del CFP Zanardelli: "Ora serve collegare formazione e territorio"
Federico Ingargiola alla guida di "Sviluppo e Territorio"
Federico Ingargiola alla guida di "Sviluppo e Territorio"
Federico Giunti, oggi direttore tecnico della Lube Academy, ai nostri microfoni illustra un ambizioso progetto multidisciplinare, volto a supportare lo sviluppo dei giovani sul territorio, e racconta alcuni momenti della sua carriera con qualche riferimento al calcio - facebook.com Vai su Facebook
Decarbonizzazione anticipata della centrale Enel “Federico II”, sindacati infuriati: «Il territorio non conta niente» - I sindacati di Brindisi chiedono che l’eventuale uscita dal carbone anche prima del 2025, con la chiusura della centrale Federico II, si accompagni ad investimenti concreti per i lavoratori locali e ... Secondo quotidianodipuglia.it
Raimondo, "Federico II e Mozzarella, eccellenze del territorio" - "Abbiamo scelto la Federico II per questo primo congresso internazionale sulla mozzarella di bufala campana Dop perché l'Ateneo da anni collabora con noi, e poi perché compie 800 anni. Lo riporta ansa.it