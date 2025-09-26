Terremoto scossa di magnitudo 2.9 avvertita nella valle del Tronto

Un scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata avvertita alle 5:54 di questa mattina a Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno). Il movimento tellurico breve ma deciso, è stata percepito da diversi comuni vicini della vallata del Tronto. I dati di Ingv registrano che l'epicentro si trova a 2 km a nord-ovest di Monsampolo. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Terremoto, scossa di magnitudo 2.9 avvertita nella valle del Tronto

In questa notizia si parla di: terremoto - scossa

