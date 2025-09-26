Terremoto oggi nella valle del Tronto scossa di magnitudo 2.9

San Benedetto del Tronto, 26 settembre 2025 – Un scossa di terremoto di magnitudo di magnitudo 2.9 è stata avvertita alle 5:54 di questa mattina a Monsampolo del Tronto ( Ascoli Piceno). Il movimento tellurico breve ma deciso, è stata percepito da diversi comuni vicini della vallata del Tronto. I dati di Ingv registrano che l'epicentro si trova a 2 km a nord-ovest di Monsampolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

