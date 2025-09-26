' Terremoto' a Cesena Fiera e Macfrut Renzo Piraccini anticipa il divorzio e si dimette Ecco il successore

Dopo i rapporti deteriorati e la decisione che quello del 2026 sarebbe stato il suo ultimo Macfrut, Renzo Piraccini ha rassegnato le dimissioni da presidente di Cesena Fiera. Al suo posto il cda ha scelto Patrizio Neri che è presidente di Jingold. “Il consiglio di amministrazione di Cesena Fiera. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

terremoto cesena fiera macfrutPatrizio Neri è il nuovo presidente di Cesena Fiera - Macfrut - E' Patrizio Neri il nuovo presidente di Cesena Fiera, la società che organizza il Macfrut (Rimini, 21- Si legge su freshplaza.it

terremoto cesena fiera macfrutCesena, terremoto Macfrut: scambio di lettere dure coi soci, aria di ultimo valzer per il presidente Renzo Piraccini - È stata presentata ieri a Catania l’edizione 2026 di Macfrut, in programma in aprile a Rimini, preparata sotto la regia a Cesena Fiera. Lo riporta corriereromagna.it

