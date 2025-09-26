Terranuova Bracciolini | modifiche al servizio di raccolta rifiuti in occasione della Festività del Perdono

Arezzo, 26 settembre 2025 – In occasione della Festività del Perdono (che si svolgerà dal 26 al 30 settembre), Sei Toscana ha previsto delle modifiche ai servizi di igiene urbana nel comune di Terranuova Bracciolini. Tutte le variazioni sono state concordate dal gestore con l’Amministrazione comunale con l’intento di offrire, anche durante i giorni di festa, servizi rispondenti alle esigenze dei cittadini. In particolare saranno anticipate le raccolte di Sabato 27 (multimateriale), domenica 28 (organico), lunedì 29 settembre (multimateriale). Gli utenti del capoluogo dovranno esporre il rifiuto la sera prima, tra le ore 23 e le ore 1, poiché il ritiro sarà effettuato a partire dall’una di notte insieme al servizio di pulizia delle strade. 🔗 Leggi su Lanazione.it

