Terracina cedimento della banchina da oggi limitazioni alla viabilità in via Lungolinea Pio VI

Terracina, 26 settembre 2025 – È cambiata da oggi la viabilità di via Lungolinea Pio VI dopo il cedimento di un tratto della banchina che si è verificato martedì nei pressi del parcheggio Sirio. Nell’immediatezza dei fatti è stata riunita una task force con il Sindaco Francesco Giannetti e il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice insieme al Dirigente, al personale tecnico, al Comandante della Polizia Locale e a tutti gli uffici interessati. Sono stati convocati anche i commercianti della zona per valutare insieme la migliore strategia da adottare in via temporanea. È in via di affidamento un incarico per una corretta valutazione del danno, per stabilire la più efficace e rapida forma di intervento, mentre a partire da oggi sono state ora disposte limitazioni al traffico con apposita ordinanza per garantire la sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it