Terra Fuochi Silvestro FI | ok al passo importante Campania non è terra di nessuno

Il senatore Silvestro (Forza Italia) commenta l’approvazione del decreto sulla Terra dei Fuochi: pene più severe per chi inquina, tutele per le imprese oneste e attenzione alla salute dei cittadini.. “Come campano, so bene cosa significhi parlare di Terra dei Fuochi. Non è solo una questione ambientale, ma un tema che tocca la salute dei cittadini, la sicurezza delle nostre comunità e la fiducia delle imprese che operano rispettando le regole. Per questo, l’approvazione del decreto in Senato rappresenta un passo importante e atteso. Con Forza Italia abbiamo lavorato per costruire un provvedimento equilibrato: pene severe per chi inquina e traffica illegalmente rifiuti, ma senza colpire ingiustamente le tante aziende oneste che ogni giorno contribuiscono all’economia del territorio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
