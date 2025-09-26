Terni maxi scontro politico sulla chiusura del ' Posto teleconduzione Enel' | rassicurazioni di Nevi e attacco di De Luca | Il governo certifica la svendita
Si accende il dibattito politico e istituzionale attorno alla chiusura del posto di teleconduzione Enel di Terni. Il tema, discusso anche in Commissione Attività produttive della Camera, ha visto emergere posizioni molto differenti tra i massimi esponenti nazionali, regionali e locali del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: terni - scontro
Congresso Pd Terni, scontro sull’elezione di Spinelli: “Segretario con solo 36 voti su 80, grave questione di legittimità”
Provincia di Terni, ancora scontro sulle nomine del Presidente Bandecch. FdI: “Regolamento modificato senza trasparenza”
Pauroso scontro frontale a Terni, indenni i due conducenti
Terni, scontro tra auto e motociclo: ferito 43enne. Trasferito in ospedale in codice rosso - facebook.com Vai su Facebook
#Terni, #scontro alla #rotonda: #ferito 43enne https://umbriaon.it/terni-scontro-alla-rotonda-ferito-43enne/… #Umbria #poliziaLocale #incidentestradale - X Vai su X
Terni. Lodo Spinelli, scatta il ricorso al Nazzareno - La vittoria di Pierluigi Spinelli alla segreteria provinciale del Pd di Terni rischia di trasformarsi in un caso politico destinato a far discutere ben oltre i confini della provincia. ilmessaggero.it scrive
Caos per la maxi antenna a Desio, dal quartiere in rivolta allo scontro politico: “Basta scaricabarile” - Al momento, però, il ripetitore telefonico installato in via Canonico Villa, nel quartiere Prati a Sud di Desio, genera polemiche. Lo riporta ilgiorno.it