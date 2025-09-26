Ternana i due in dubbio per la gara con il Ravenna Capuano e Ferrante tengono in ansia le Fere
Capuano e Ferrante in dubbio. I rossoverdi lavorano in vista della sfida di Ravenna in programma domani alle 15 al " Benelli " e la rifinitura di questa mattina (ore 11, ovviamente a porte chiuse) potrebbe essere decisiva per capire se il capitano e l’attaccante argentino faranno almeno parte dei convocati. Ieri hanno entrambi svolto un lavoro personalizzato, come Loiacono e Kerrigan che proseguono il percorso di recupero dai rispettivi infortuni. Martedì scorso Capuano ha accusato un affaticamento muscolare che lo ha obbligato a non rientrare in campo dopo l’intervallo. Ferrante, che contro il Pontedera è rimasto in tribuna, è ancora alle prese con i postumi del duro contrasto di gioco che a Sassari ne ha determinato l’uscita dal terreno di gioco durante il secondo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
