ternana i due in dubbio per la gara con il ravenna capuano e ferrante tengono in ansia le fere

Capuano e Ferrante in dubbio. I rossoverdi lavorano in vista della sfida di Ravenna in programma domani alle 15 al " Benelli " e la rifinitura di questa mattina (ore 11, ovviamente a porte chiuse) potrebbe essere decisiva per capire se il capitano e l'attaccante argentino faranno almeno parte dei convocati. Ieri hanno entrambi svolto un lavoro personalizzato, come Loiacono e Kerrigan che proseguono il percorso di recupero dai rispettivi infortuni. Martedì scorso Capuano ha accusato un affaticamento muscolare che lo ha obbligato a non rientrare in campo dopo l'intervallo. Ferrante, che contro il Pontedera è rimasto in tribuna, è ancora alle prese con i postumi del duro contrasto di gioco che a Sassari ne ha determinato l'uscita dal terreno di gioco durante il secondo tempo.

