Ternana anche la Provincia si aggrega ai festeggiamenti per il centenario | la Torretta di Palazzo Bazzani colorata di rossoverde

Ternitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche la Provincia di Terni comunica che parteciperà alle cerimonie legate al centenario della Ternana. Infatti, verrà illuminata di rossoverde la Torretta di Palazzo Bazzani dalla serata del 2 ottobre alla mezzanotte del 5 in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni della squadra rossoverde. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

