Ternana anche la Provincia si aggrega ai festeggiamenti per il centenario | la Torretta di Palazzo Bazzani colorata di rossoverde
Anche la Provincia di Terni comunica che parteciperà alle cerimonie legate al centenario della Ternana. Infatti, verrà illuminata di rossoverde la Torretta di Palazzo Bazzani dalla serata del 2 ottobre alla mezzanotte del 5 in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni della squadra rossoverde. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: ternana - provincia
News Terni e Provincia. . -17 Settembre 2025- La Ternana cambia proprietà: Ferrero media, Rizzo presiede, Pucci governa. E il pallone? - facebook.com Vai su Facebook