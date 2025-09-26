Teresa Mannino irride Meloni su Flotilla | Irresponsabili pizza e maccheroni per tutti e una pastarella no?

Teresa Mannino ironizza sulle parole pronunciate in questi giorni da Giorgia Meloni in merito alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. La comica pronuncia un discorso paradossale citando le famose "pastarelle" menzionate dalla premier a Domenica In e definendo irresponsabili coloro che si sono imbarcati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Teresa Mannino e la Flotilla: «Bastava telefonare a Meloni che portava gli aiuti sull'acquascooter con Tajani. I palestinesi non hanno più citofoni? Indirizzate a Pizzaballa ... - Teresa Mannino posta un video con riflessioni sugli aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza. Come scrive msn.com

Flotilla, l'ironia di Teresa Mannino: "Irresponsabili, bastava una telefonata a Meloni e gli aiuti sarebbero arrivati a Gaza” - Così, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito l’iniziativa della Global Sumud Flotilla, durante il punto stampa a New York, dove era arrivata ... tg.la7.it scrive