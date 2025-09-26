Teresa Mannino e le parole su Giorgia Meloni | è bufera VIDEO
Teresa Mannino, nota comica e volto storico di Zelig, ha diffuso tramite il proprio profilo Instagram un video in cui affronta con ironia le recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni relative alla Global Sumud Flotilla, iniziativa umanitaria internazionale diretta verso Gaza. Attraverso un monologo dal tono paradossale, Mannino ha commentato le affermazioni della Presidente del Consiglio e ha menzionato anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Leggi anche: Flotilla, arriva il presidente Mattarella e cambia davvero tutto Teresa Mannino: l’ironia sulla Premier e il caso Flotilla. Nel suo intervento, Teresa Mannino si è presentata con la consueta vena ironica, scusandosi scherzosamente per l’aspetto “impresentabile” prima di affrontare il tema della missione umanitaria organizzata dagli attivisti della Global Sumud Flotilla, impegnati nella consegna di aiuti alla popolazione palestinese sotto assedio israeliano. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Teresa Mannino irride Meloni su Flotilla: “Irresponsabili, pizza e maccheroni per tutti e una pastarella no?” - Teresa Mannino ironizza sulle parole pronunciate in questi giorni da Giorgia Meloni in merito alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla ... Riporta fanpage.it
Flotilla, l'ironia di Teresa Mannino: "Irresponsabili, bastava una telefonata a Meloni e gli aiuti sarebbero arrivati a Gaza” - Così, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito l’iniziativa della Global Sumud Flotilla, durante il punto stampa a New York, dove era arrivata ... Segnala tg.la7.it