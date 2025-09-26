Tentano truffa del finto carabiniere | arrestati due napoletani in trasferta
Il tempestivo intervento della polizia ha permesso di sventare una truffa telefonica ai danni di una donna di Verona e di arrestare due giovani provenienti da Napoli, di 18 e 19 anni.Il tutto - come riporta VeronaSera - ha avuto luogo nella giornata di mercoledì 24 settembre, quando, intorno alle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
