Tentano la truffa del finto incidente 82enne non ci casca | arrivano i carabinieri

Un tentativo di truffa, uno dei più insidiosi e diffusi, è stato sventato nel pomeriggio del 25 settembre a Polcenigo grazie alla prontezza e alla consapevolezza di una donna di 82 anni che vive sola. Verso l'ora di pranzo, l'anziana ha ricevuto una telefonata inaspettata: una donna, presentatasi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: tentano - truffa

Tentano la truffa del finto maresciallo nel Casertano, arrestati due balordi della provincia di Napoli

Finti tecnici dell'acqua tentano la truffa, non trovano oro e rapinano un 84enne

“Sua figlia arrestata”, tentano truffa ma la badante chiama il 112 e fa sentire tutto in diretta: l’audio

#Catania | Tentano una #truffa all’#ufficiopostale mostrando i 2documenti di un #carlentinese, ma vengono scoperti e arrestati - facebook.com Vai su Facebook

Tentano una truffa presentando falsi documenti in ufficio postale, arrestati https://ift.tt/ux6O4Gz https://ift.tt/92swcjq - X Vai su X

Tentata truffa a Verona, arrestati due napoletani: inscenato un finto incidente - La polizia di Verona ha arrestato due giovani napoletani, rispettivamente di 18 e 19 anni, accusati di tentata truffa aggravata messa a segno con la tecnica del “finto incidente” ... Da msn.com

“Mamma, ho fatto un incidente mi servono soldi”: così è stata sventata la truffa - Truffa del finto incidente ai danni di una 61enne sventata a Verona: in carcere due giovanissimi di 18 e 19 anni. Scrive veronaoggi.it