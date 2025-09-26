Tenta di vendere delle costose carte da gioco rubate denunciato un 40enne pregiudicato
Nei giorni scorsi, un 26enne di Zafferana aveva segnalato ai carabinieri di Acireale il furto di alcune sue carte da collezione, del valore di circa mille euro. Per ritrovare la merce rubata al collezionista, i militari hanno predisposto un particolare servizio di osservazione durante la fiera. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
