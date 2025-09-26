Tenta di vendere delle costose carte da gioco rubate denunciato un 40enne pregiudicato

Cataniatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, un 26enne di Zafferana aveva segnalato ai carabinieri di Acireale il furto di alcune sue carte da collezione, del valore di circa mille euro. Per ritrovare la merce rubata al collezionista, i militari hanno predisposto un particolare servizio di osservazione durante la fiera. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tenta - vendere

Catania, finge di essere un agente immobiliare e tenta di vendere un terreno non suo

Tenta di vendere un terreno non suo spacciandosi per agente immobiliare, denunciato un 33enne

Tenta di vendere un computer portatile di dubbia provenienza a un carabiniere in servizio: denunciata 50enne

tenta vendere costose carteAcireale, tenta di vendere carte da collezione rubate: denunciato - I militari della Compagnia di Acireale, infatti, per ritrovare quanto sottratto al collezionista, hanno predisposto un particolare servizio durante la fiera dei fumetti denominata “Aci Comics & Games” ... catanianews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tenta Vendere Costose Carte