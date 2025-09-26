Tenta di strangolare la nonna arrestato dai carabinieri

Modena, 26 settembre 2025 – È accusato di aver maltrattato e picchiato l’anziana nonna: avrebbe aggredito la donna all’interno dell’abitazione, afferrandola per il collo e facendola cadere a terra, nel tentativo di strangolarla. La vittima, riuscita a fuggire ed a trovare rifugio presso un vicino di casa, è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed accompagnata all’Ospedale di Baggiovara, fortunatamente, senza gravi conseguenze. Il nipote - un giovane sassolese, domiciliato a Formigine - è stato arrestato dai carabinieri. Le accuse nei suoi confronti sono quelle si maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tenta di strangolare la nonna, arrestato dai carabinieri

