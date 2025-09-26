ABBONATI A DAYITALIANEWS Incursioni aeree in Alaska e nei cieli baltici. Una nuova giornata di alta tensione ha visto aerei russi intercettati sia dagli Stati Uniti in Alaska che dalla Nato nei cieli della Lettonia. Episodi che, ormai con frequenza crescente, alimentano i timori di uno scontro diretto tra Mosca e l’Alleanza atlantica. Secondo fonti militari, la US Air Force ha inviato quattro F-16, supportati da aviocisterne e da un radar E-3, per intercettare due bombardieri strategici Tu-95 e due caccia Su-35 penetrati nell’area di identificazione americana. Contemporaneamente, la Nato ha fatto decollare due Gripen ungheresi dalla Lituania per bloccare un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 russi che volavano vicino allo spazio aereo lettone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tensioni nei cieli tra Nato, Usa e Russia, nuove intercettazioni. Mosca: “Se li abbattete è guerra”