TENNIS | Paolo Canè dal bronzo olimpico all’Academy e al boom del tennis italiano

Paolo Canè dal bronzo olimpico all'Academy e al boom del tennis italiano
FOCUS – TENNIS: Paolo Canè, protagonista del tennis italiano degli anni ’80 e oggi voce tecnica in TV, ci racconta la sua storia unica dentro e fuori dal campo. Dal bronzo olimpico conquistato a Los Angeles 1984 alle sfide ATP, fino al ruolo di telecronista per Eurosport e RAI (anche alle ATP Finals), Canè ci porta dietro le quinte di una vita interamente dedicata al tennis. Oggi guida la sua Academy e promuove lo sport tra i giovani con iniziative concrete: il 27 e 28 settembre 2025 sarà protagonista dello Sport and Fun Village a Milano, in zona Darsena e piazza XXIV Marzo, un evento aperto a famiglie e ragazzi dopo l’edizione 2024 all’Arco della Pace. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner, la fucilata di Paolo Bertolucci: "Chi non conosce il tennis"
Paolo Maldini, che fisico a 57 anni! Ecco come fa con sala pesi, tennis e zero bibite gasate
INCONTRO CON L'AUTORE - MARTINA TOPPI IL NIDO DI LELEKA - Dominioni Dialoga con Paolo MOretti 25/09/2025 ? 19:00 Tennis Erba - Parco Majnoni - Via G. Garibaldi, 12 INGRESSO LIBERO Biblioteca e Museo di Erba La libreria di via V - facebook.com Vai su Facebook
Festival del tennis! Aperitivo con @Lorenzo1Musetti e dopo cena inoltrato con @janniksin
Tennis, CT San Giorgio del Sannio: arriva la stella di bronzo del Coni - Una storia che parte da molto lontano, incrociando i binari di altre vicende sportive che hanno reso leggendari paesi e uomini, in grado di esaltare il proprio coraggio in sfide improbe.