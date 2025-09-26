FOCUS – TENNIS: Paolo Canè, protagonista del tennis italiano degli anni ’80 e oggi voce tecnica in TV, ci racconta la sua storia unica dentro e fuori dal campo. Dal bronzo olimpico conquistato a Los Angeles 1984 alle sfide ATP, fino al ruolo di telecronista per Eurosport e RAI (anche alle ATP Finals), Canè ci porta dietro le quinte di una vita interamente dedicata al tennis. Oggi guida la sua Academy e promuove lo sport tra i giovani con iniziative concrete: il 27 e 28 settembre 2025 sarà protagonista dello Sport and Fun Village a Milano, in zona Darsena e piazza XXIV Marzo, un evento aperto a famiglie e ragazzi dopo l’edizione 2024 all’Arco della Pace. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - TENNIS: Paolo Canè, dal bronzo olimpico all’Academy e al boom del tennis italiano