Tennis Musetti e Cobolli vincono a Pechino Berrettini eliminato a Tokyo

Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli vincono a Pechino, Berrettini viene invece eliminato a Tokyo. Oggi, venerdì 26 settembre, il tennista toscano, numero 9 del mondo e 4 del seeding, dopo aver perso la finale nel torneo di Chengdu, ha avuto la meglio all’esordio sul francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 36 del ranking Atp, in tre set con il punteggio di 7-6 (3), 6-7 (4), 6-4 in due ore e 24 minuti. Ora l’azzurro, agli ottavi di finale, sfiderà un altro francese, Adrian Mannarino. Ottima prova anche per Flavio Cobolli, che all’esordio nel torneo Atp di Pechino si è imposto sul russo Andry Rublev. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

