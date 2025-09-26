Tennis | la protesta dei top player Più soldi dagli Slam e riforme

Il tennis è già uno sport ricchissimo, ma agli attori principali, i giocatori migliori del circuito non basta. E per ottenere di più hanno firmato una lettera indirizzata alle istituzioni del tennis e soprattutto agli organizzatori degli Slam, che secondo i tennisti distribuiscono troppo poco ai giocatori rispetto a quello che in cassano tra sponsor, diritti tv e biglietti venduti. La lettera è stata spedita nel luglio scorso, ma è stata resa pubblica soltanto adesso. L’hanno firmata i migliori dieci giocatori al mondo (quindi anche Carlos Alcaraz e Jannik Sinner) ma non Nole Djokovic. Ma nella lettera non si parla solo di soldi, ma anche di fondo pensioni e maternità, di crescita del prize money entro il 2030, della creazione di un Consiglio dei Giocatori del Grande Slam. 🔗 Leggi su Panorama.it

