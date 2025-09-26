Tennis i top player battono cassa | Più soldi dagli Slam Cos' altro chiedono i giocatori tra cui Sinner e Alcaraz
La protesta dei migliori tennisti al mondo prosegue senza sosta, e si estende ora anche ai tornei dello Slam, i quattro principali e più ricchi del circuito AtpWta: per questo motivo è stata inviata una lettera ai Major, nella quale gli atleti chiedono non solo di incrementare la fetta dei guadagni, ma anche di ottenere una serie di benefici finora preclusi e di avere maggiore voce in capitolo sulle decisioni sportive. In realtà la domanda inviata agli Slam è datata 30 luglio, ma il suo contenuto è stato rivelato solo nelle scorse ore, e da una sua analisi è possibile comprendere quali vantaggi i top player stanno cercando di ottenere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: tennis - player
Tennis: la protesta dei top player. Più soldi dagli Slam e riforme
OK DARDERI! Luciano vince al debutto del 500 di Tokyo battendo in due set il padrone di casa Nishioka 7-6/6-3. Agli ottavi affronterà Brooksby. . . . . . #lucianodarderi #darderi #atptour #tokyo #japan #tennis #italytennisplayers - facebook.com Vai su Facebook
Tennis Twitter! Chi secondo voi sarà il prossimo giocatore a vincere uno Slam al di fuori del duo Sinner/Alcaraz? Con i commenti più interessanti facciamo un video su TikTok! - X Vai su X
Tennis Calascibetta, donne battono Catania, uomini superano Enna - Le tenniste xibetane hanno dominato le avversarie sia negli incontri singoli, sia nel doppio, mostrando un’ottima preparazione tecnica. Si legge su vivienna.it
Tennis, le ragazze del Tc Prato battono Mestre e volano alla finale che vale lo scudetto italiano - Abbracci e salti di gioia al termine della vittoria del Tc Prato contro il Tc Mestre per 3- Come scrive notiziediprato.it