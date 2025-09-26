Tennis i top player battono cassa | Più soldi dagli Slam Cos' altro chiedono i giocatori tra cui Sinner e Alcaraz

La protesta dei migliori tennisti al mondo prosegue senza sosta, e si estende ora anche ai tornei dello Slam, i quattro principali e più ricchi del circuito AtpWta: per questo motivo è stata inviata una lettera ai Major, nella quale gli atleti chiedono non solo di incrementare la fetta dei guadagni, ma anche di ottenere una serie di benefici finora preclusi e di avere maggiore voce in capitolo sulle decisioni sportive. In realtà la domanda inviata agli Slam è datata 30 luglio, ma il suo contenuto è stato rivelato solo nelle scorse ore, e da una sua analisi è possibile comprendere quali vantaggi i top player stanno cercando di ottenere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

