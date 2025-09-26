Tennis | a Pechino vincono Cobolli e Musetti ko Sonego
AGI - Dopo l'esordio vincente di Jannik Sinner e la bella prestazione di Flavio Cobolli, anche Lorenzo Musetti debutta con un successo al China Open di Pechino ( Atp 500, montepremi 4.016.050 dollari, cemento). Sui campi del Beijing Olympic Green Tennis Center, il tennista carrarino, numero 9 del mondo e 4 del tabellone, ha piegato il francese Giovanni Mpetshi Perricard, n. 36 Atp, in tre set con il punteggio di 7-6(3) 6-7(4) 6-4. Al secondo turno (ottavi) Musetti se la vedrà con il francese Adrian Mannarino. Sonego eliminato al primo turno. Lorenzo Sonego esce al primo turno al China Open di Pechino ( Atp 500, montepremi 4. 🔗 Leggi su Agi.it
Tennis in diretta Sky Sport e NOW ?ATP 500 Pechino e Tokyo e WTA 1000 Pechino
Tennis, Sinner riparte da Pechino: ho lavorato su qualcosa di nuovo
LIVE Tennis: a Pechino Paolini-Sevastova alle 10. A Tokyo Berrettini-Ruud alle 10.30
ULTIM'ORA TENNIS ATP 500 Pechino, Sonego eliminato al primo turno Sconfitta in due set contro Zverev (6-4, 6-3) #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
#Tennis #2025ChinaOpen Sfida all’ultimo punto tra Lorenzo Musetti che a Pechino ha battuto Giovanni Mpetshi Perricard. Partita combattutissima: alla fine la spunta l’azzurro per 2 set a 1. Parziali: 7-6 (7-3), 6-7 (4-7), 6-4 in favore del tennista di Carrara - facebook.com Vai su Facebook
Tennis: esordio ok per Musetti a Pechino, sorridono Cobolli e Paolini - Eliminato, ma a Tokyo, Matteo Berrettini, battuto dal norvegese Casper Ruud mentre, sempre da Tokyo arriva la notizia che Carlos Alcaraz ha cancellato l'allenamento, dopo il fastidio accusato nel ... Secondo ansa.it
ATP 500 Pechino, Cobolli show: batte Rublev in due set - Atp 500 Pechino, che show di Cobolli: il tennista romano batte in due set Rublev e vola agli ottavi di finale del torneo cinese ... Da sportface.it