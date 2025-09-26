Tennis | a Pechino vincono Cobolli e Musetti ko Sonego

AGI - Dopo l'esordio vincente di Jannik Sinner e la bella prestazione di Flavio Cobolli, anche Lorenzo Musetti debutta con un successo al China Open di Pechino ( Atp 500, montepremi 4.016.050 dollari, cemento). Sui campi del Beijing Olympic Green Tennis Center, il tennista carrarino, numero 9 del mondo e 4 del tabellone, ha piegato il francese Giovanni Mpetshi Perricard, n. 36 Atp, in tre set con il punteggio di 7-6(3) 6-7(4) 6-4. Al secondo turno (ottavi) Musetti se la vedrà con il francese Adrian Mannarino. Sonego eliminato al primo turno. Lorenzo Sonego esce al primo turno al China Open di Pechino ( Atp 500, montepremi 4. 🔗 Leggi su Agi.it

