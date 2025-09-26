Telese Matteo Piantedosi intervistato dal direttore Roberto Napoletano | Campania più sicura

Inviato a Telese «La sicurezza non è antagonista della libertà. Anzi, ne è la precondizione». Il ministro dell?Interno Matteo Piantedosi usa così. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Telese, Matteo Piantedosi intervistato dal direttore Roberto Napoletano: «Campania più sicura»

In questa notizia si parla di: telese - matteo

Il Ministro Matteo Piantedosi ci ha raggiunti a #Telese intervistato dal Direttore del “@mattinodinapoli” Roberto Napoletano sul palco di @forza_italia. - X Vai su X

Rete 7 - Canale 99. . TELESE TERME, TRE GIORNI DI POLITICA, CULTURA ED ECONOMIA - facebook.com Vai su Facebook

Il monito di Piantedosi: "Qualcuno vuole usare le vicende della Flotilla nelle nostre piazze". Poi attacca Landini - Il ministro dell'Interno ha parlato delle (probabili) nuove manifestazioni di solidarietà per Gaza e attaccato la posizione della Cgil che ha minacciato uno sciopero generale in caso di nuove attacchi ... Secondo today.it

Scontri Milano, l'affondo di Piantedosi: "Organizzatori responsabili" - Che dietro gli scontri durante la manifestazione di Milano per Gaza ci sia una regia complessiva "è da dimostrare, ma ci sono state ... Si legge su iltempo.it