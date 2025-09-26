Telese Matteo Piantedosi intervistato dal direttore Roberto Napoletano | Campania più sicura

Ilmattino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inviato a Telese «La sicurezza non è antagonista della libertà. Anzi, ne è la precondizione». Il ministro dell?Interno Matteo Piantedosi usa così. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

telese matteo piantedosi intervistato dal direttore roberto napoletano campania pi249 sicura

© Ilmattino.it - Telese, Matteo Piantedosi intervistato dal direttore Roberto Napoletano: «Campania più sicura»

In questa notizia si parla di: telese - matteo

Il monito di Piantedosi: "Qualcuno vuole usare le vicende della Flotilla nelle nostre piazze". Poi attacca Landini - Il ministro dell'Interno ha parlato delle (probabili) nuove manifestazioni di solidarietà per Gaza e attaccato la posizione della Cgil che ha minacciato uno sciopero generale in caso di nuove attacchi ... Secondo today.it

telese matteo piantedosi intervistatoScontri Milano, l'affondo di Piantedosi: "Organizzatori responsabili" - Che dietro gli scontri durante la manifestazione di Milano per Gaza ci sia una regia complessiva "è da dimostrare, ma ci sono state ... Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Telese Matteo Piantedosi Intervistato