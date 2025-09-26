Telese lavori alle Antiche Terme Jacobelli | apertura rinviata a ottobre
Comunicato Stampa Il Comune sollecita la Soprintendenza e il direttore dei lavori per rispettare la nuova scadenza Il 20 febbraio 2025, il Comune di Telese ha consegnato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: telese - lavori
GESESA- TELESE TERME, DALLE ORE 14.00 E FINO AD ULTIMAZIONE DEI LAVORI, INTERRUZIONE IDRICA PER LA RIPARAZIONE DI UN GUASTO IMPROVVISO SULLA RETE. LE ZONE INTERESSATE SONO: VIA E.PONZIO TELESINO, VIA G. CESAR - facebook.com Vai su Facebook
Telese Terme, il sindaco Caporaso: “Su Terme Jacobelli nessuna speculazione, confidiamo nella riapertura a ottobre” - Il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, interviene sulla vicenda delle Antiche Terme Jacobelli e precisa: “Il 20 febbraio 2025, il Comune di Telese ha consegnato alla Soprintendenza Archeologia ... Da ntr24.tv
A Telese Terme torna il "Treno dei bagnanti" - Tornano a vivere la storica locomotiva 835 e la gloriosa Carrozza Centoporte, simbolo e ricordo indelebile del 'Treno Speciale dei Bagnanti', collegamento ferroviario diretto che permetteva ai turisti ... ansa.it scrive